القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
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اقتصاد
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 03:40 م

ارتفاع المؤشر العام ببورصة عمان 0.38% فى ختام التعاملات

بورصة عمان
بورصة عمان
وكالات
dostor.org/2117178

ارتفعت بورصة عمان في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وصعد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.38% ليغلق مستوى 2217.57 نقطة، رابحًا 8.39 نقطة.

ودعم المؤشر اليوم ارتفاع أسهم قيادية؛ حيث ارتفع البنك العربي 0.16%، وصعد الإقبال للاستثمار 0.88%، كما ارتفع بنك الأردن 1.72%، وتفوق الأسهم الـ3 مجتمعة 27 من الوزن النسبي للمؤشر.

وشهدت المؤشرات القطاعية ارتفاعًا جماعيًا، وتصدرها الخدمات بنسبة 0.58%، مدفوعًا بارتفاع 5 أسهم، وتصدر جامع فيلادلفيا الرابحين بنسبة 6.33%، وارتفع أورانج الأردن 2.27%.

وصعد مؤشر الصناعة 0.4%، بدعم 5 أسهم؛ ليرتفع الأردنية للأدوية 2.63%، وصعد العالمية للزيوت 0.51%، وصعد الحياة الدوائية 0.46%.

كما ارتفع مؤشر القطاع المالي 0.27%، بدعم 5 أسهم، ليصعد الأمل للاستثمارات 3.7%، وزاد عمد للاستثمارات 1.11%.


وحد من ارتفاع القطاع تقدم البنك التجاري الأردني للمتراجعين اليوم بنسبة 5.45%.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 5.84 مليون سهم، مقابل 7.26 مليون سهم بالجلسة الماضية، كما انخفضت قيمة التداولات إلى 4.63 مليون دينار، مقابل 5.83 مليون دينار بجلسة أمس الثلاثاء.

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