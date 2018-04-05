دراسة تكشف الفوائد المذهلة لممارسة الجنس

نشر موقع "prevention" المتخصص في الصحة والعلاقات، دراسة أعدها حول الفوائد المفاجئة لممارسة العلاقة الحميمية.



وقرر القائمون على الدراسة أن النشاط الجنسي هو بمثابة تمارين هوائية معتدلة الكثافة تحرق حوالي 3 سعرات حرارية في الدقيقة الواحدة للنساء، ومثل أي تمارين هوائية، يمكن أن يساعد الجنس على تقوية القلب، وخفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.



يقلل خطر النوبات القلبية:

قد يكون الإصابة بنوبة قلبية في حرارة العاطفة مقولة شعبية شهيرة، لكن احتمالات الإصابة بنوبة قلبية بسبب ممارسة الجنس ضئيلة، حيث يرتبط أقل من 1٪ من النوبات القلبية بالنشاط الجنسي.



وعلى المدى الطويل، قد تقلل الحياة الجنسية الصحية من خطر الإصابة بنوبة قلبية، وقد تتبعت دراسة النشاط الجنسي للرجال في منتصف العمر على مدى 16 سنة، ووجدت أن أولئك الذين مارسوا الجنس مرتين في الأسبوع أو أكثر لديهم مخاطر أقل بكثير من نوبة قلبية من أولئك الذين مارسوا الجنس مرة واحدة في الشهر أو أقل.



يخفف من التوتر:

يعزز النشاط الجنسي إنتاج الهرمونات الحساسة والاندورفين، والتي يمكن أن تخفف من التوتر وتحسن حالتك المزاجية كما أنه يزيد الشعور بالرفاهية، وبالتالي سيعود بالنفع على صحة القلب والأوعية الدموية.



ويؤكد القائمون على الدراسة بأن الشعور بالدفء والغموض له تأثير أكبر على الحالة الصحية حيث أن الوحدة هي عامل خطر معروف لأمراض القلب، في حين أن الدعم الاجتماعي (بما في ذلك العلاقات الحميمة) هو مفيد للقلب.



وتحذر الدراسة من القيام بالعلاقة الجنسية كسلوك مادي مفتقر للمشاعر، مضيفة: في هذه الحالة يكون الركض لمدة 15 دقيقة أفضل لقلبك.