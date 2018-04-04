«بحر ورعرع وفريك».. تقاليد شعبية في «أربعاء أيوب»

أطلق الأقباط على اليوم الرابع من أسبوع الآلام وصلوات البصخة المقدسة، والذى يوافق اليوم الأربعاء، اسم «أربعاء أيوب»، بالتزامن مع احتفالات الكنيسة بـ«أسبوع الآلام».



«الدستور» ترصد في سطور بعض المعلومات عن «أربعاء أيوب»:



«قراءات اليوم سفر أيوب»

تقرأ الكنيسة القبطية اليوم أثناء قراءات يوم أربعاء البصخة الذى يطلق عليه «أربعاء أيوب»، سفر «أيوب» الذى يتضمن 42 إصحاح، نظرًا لأن الكنيسة رأت أن أيوب احتمل الكثير من التجارب والبلايا وصبرعليها، مشبه إياه بالسيد المسيح، الذى احتمل الكثير من الآلام منذ أن بدأت المشاورات مع «يهوذا» وأقترب من الجلجثة وآلام الصليب.



«الرعرع تقليد شعبي»

ويطلق عليه «أربعاء أيوب» لأنه حسب التقليد الشعبي في مصر وبعض الدول العربية، يرون أن اليوم هو اليوم الذى تخلص فيه أيوب من آلامه وشفاه الله واستخدم في ذلك «نبات الرعرع» وهو عبارة عن عشب من فصيلة النعناع الأخضر، في حجمه وشكله وله رائحة عطرية وأن كان شديد الخضار.



وكان من التقليد يتم عن طريق بيع حزم من هذا النبات ويتم الإغتسال بها وتدليك الجسم كذلك أملًا في الصحة والشفاء، واذا لم يتوفر يقوم الأقباط بإستخدام البقدونس والنعناع ويرشون المياه التي تحتوي على هذه النباتات على جدران البيوت والأبواب للبركة.



«الاغتسال في البحر أثناء الغروب»

وأربعاء أيوب مشهور جدًا في العريش حيث يخرج كل الشعب هناك خصوصًا البدو إلى البحر وينتظروا غروب الشمس وينزلوا للاغتسال في البحر أملًا في نوال الشفاء من الأمراض وطولة العمر، ويقولوا أن أيوب قد شفاه الله على شواطىء العريش.



«الفريك في أربع أيوب»

من عادات الأقباط في «أربعاء أيوب» أن يأكلوا الفريك لأنه من المتعارف أن تلك الأيام هى أبرز فترات لظهورالقمح الجديد، كما يقومون في القرى بعمل عروسة القمح من السنابل وتعلق على البيوت من العام للعام، ويبدو أن تلك العادات هى موروثات من الفراعنة الذين ربطوا حياتهم بالنيل والأرض.



«أربعاء أيوب احتفال عالمي»

لا يحتفل بأربعاء أيوب المصريين فحسب، بل أيضًا في لبنان، وفلسطين، وسوريا، والأردن، ويحتفل به المسلمون والأقباط على حد سواء.

