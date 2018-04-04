بالصور.. محافظ الدقهلية يُكرم الأمهات المثاليات و100 طفل يتيم

كرم الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، 100 طفل يتيم من دور الأيتام والمؤسسات الإيوائية، و22 من الأمهات المثاليات من أبناء المحافظة.



جاء تكريم المحافظ للأيتام والأمهات المثاليات، خلال الاحتفال بيوم اليتيم العربي، والذى بدأته المحافظة من خلال الإدارة العامة للتنمية البشرية، ومديرية الشباب والرياضة، ومديرية التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الفرع الإقليمي لجمعية الأورمان الخيرية بالدقهلية، بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي بالمنصورة.



وأكد الشعراوى، أهمية التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع لنشر روح المحبة والألفة والتسامح بين الجميع، مشيرًا إلى أن رعاية وكفالة اليتيم هي مسئولية جميع أفراد المجتمع، كما حثنا ديننا الإسلامي وجميع الأديان السماوية بما يعلى من قيمة الترابط والتماسك بين أبنائنا.



وفي حديثه للأيتام، قال الشعراوي: "نحن جميعًا كمسئولين وكل الآباء والأمهات.. آباءكم وأمهاتكم أنتم"، مشيرًا إلى حرص كافة أجهزة الدولة للموهوبين منهم في كل فروع ومجالات العلم والمعرفة والفن والثقافة.



وأضاف الشعراوى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالأيتام من خلال تنفيذ خطة متكاملة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالأيتام، وقضايا الطفولة للنهوض بدور الأيتام وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والتربية الأخلاقية والدينية والتعليمية، بالإضافة إلى برامج التأهيل، وبرامج التعليم الخاصة بمتحدي الإعاقة ووضع ضمانات لتأمين الأطفال من المخاطر.



وفي نهاية الاحتفالية سلم الشعراوى الأطفال المكرمين الهدايا العينية والمبالغ المالية، وشهادات التكريم للأمهات المثاليات المكرمات خلال الاحتفالية.



حضر الاحتفالية اللواء حسام حمودة، رئيس حي غرب، والدكتورة هدى بلاط، مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة، وأماني النادرى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد عزت، وكيل مديرية الشباب والرياضة، وعبدالخالق عبدالعظيم، رئيس الفرع الإقليمي لجمعية الأورمان بالدقهلية، ومحمد عقل، عضو مجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.