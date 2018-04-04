القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 03:35 م

«عاشور» يلتقى الأمين العام المساعد بمجلس التعاون الخليجى

صوره من الحدث
صوره من الحدث
الحسين عبيد
dostor.org/2117172

التقى سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، وناصر الكريوين الأمين العام للاتحاد، وعدد من أعضاء الأمانة العامة للاتحاد، بالسفير حمد بن راشد المري، الأمين العام المساعد للشئون القانونية والتشريعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له، وذلك بمقر الاتحاد بالقاهرة.

وتباحث الطرفان فى أوجه وسبل التعاون بينهما لتطوير مهنة المحاماة، والمحامي العربي بصفة عامة والخليجي بصفة خاصة.

وتم الاتفاق علي بدء الأمانة العامة للاتحاد في إعداد برنامج عمل لندوات وورش عمل، وعرضها علي مجلس التعاون للشروع في تنفيذ العمل المشترك، ووجه الأمين العام الدعوة للسفير المصري لحضور افتتاح المكتب الدائم بطرابلس - لبنان، وقبل الدعوة.

«عاشور» يلتقى الأمين العام المساعد بمجلس التعاون الخليجى
«عاشور» يلتقى الأمين العام المساعد بمجلس التعاون الخليجى
«عاشور» يلتقى الأمين العام المساعد بمجلس التعاون الخليجى
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