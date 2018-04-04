كواليس مبادرة رئيس الوزراء لإنهاء أزمة «الجندى» والنواب

كشف مصدر لـ«الدستور»، تفاصيل تدخل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لحل أزمة اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية مع النواب.



وقال المصدر، الذى فضّل عدم ذكر اسمه لـ«الدستور»، إن رئيس الوزراء توجه لمقر مجلس النواب، للقاء الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، يرافقه اللواء أبو بكر الجندى، فى محاولة لترضية المجلس وإزالة سوء الفهم حول تصريحات الأخيرة لوزير التنمية المحلية التى أثارت حفيظة النواب، والتى لم تنتهِ حتى اللحظة فى ظل تصميم النواب على إقالته.



وكان رئيس الوزراء، قد زار، الثلاثاء، مجلس النواب، وشدد على كامل الاحترام للمجلس ونوابه الموقرين، وعبّر عن تقديره العميق، وأعضاء الحكومة، للدكتور على عبدالعال وأعضاء المجلس الموقر، إيمانًا بدورهم الوطنى باعتبارهم ممثلى الشعب المعبرين عن مصالح المواطنين، مشددًا على التنسيق والتعاون الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.



وتوقع المصدر أن يستعرض رئيس الوزراء، خلال زيارته لمجلس النواب، الأجندة التشريعية للحكومة ومن بينها الموازنة العامة للدولة للعام المالي «2018 /2019».



