البرلمان: الحكومة وراء تأجيل التصويت على قانون «أوبر وكريم»

كشف النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن أن سبب عدم مناقشة قانون خدمات النقل البرى، والذي ينظم عمل شركتي «أوبر وكريم» داخل الجلسة العامة للمجلس أول أمس، مؤكدًا أنه تم التوافق على المواد الخلافية إلا أن الحكومة طالبت بالإطلاع على المواد بعد التوافق عليها، وإرسالها مرة أخرى إلى المجلس، وهو ما لم يحدث وتسبب فى تأجيل التصويت على القانون.



وأوضح «زين الدين» فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن لجان البرلمان المشتركة توافقت على مواد القانون بحضور وزيري النقل والاستثمار، وتمت الموافقة على القانون داخل اللجان، إلا أن الحكومة طالبت بعرض بعض المواد عليها قبل مناقشة القانون في الجلسة العامة.



وأضاف أنه من ضمن المواد التي طالبت الحكومة الإطلاع عليها كانت المادة الخاصة بإتاحة معلومات العملاء للجهات الأمنية، وأيضًا المادة الخامسة الخاصة بتراخيص التشغيل، والتى تنص على أن تصدر الوزارة المختصة وهى وزارة النقل والمواصلات، تراخيص التشغيل للشركات التى تؤدى الخدمة، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص، ويحدد بقرار من وزير النقل عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى 10 ملايين جنيه، على أن تُسدد نقدًا أو بأى وسيلة أخرى تقرر فى هذا الشأن، وتحدد الوزارة معايير المركبات التى تعمل وفقا لهذا النظام.



وأكد أنه كان هناك اختلاف على الـ10 ملايين قيمة الحد الأقصى لتراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة على الشركة.



وتوقع وكيل اللجنة، أن تتم مناقشة القانون في الجلسة العامة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة، والتصويت عليه بشكل نهائي.