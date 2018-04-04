القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
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اقتصاد
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:57 م

تباين مؤشرات البورصة فى ختام تعاملات اليوم

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2117102

أنهت مؤشرات البورصة معاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على تباين وسط عمليات بيع مكثفة من قِبل المؤسسات المصرية والمتعاملين المصريين الأفراد والعرب على أغلبية أسهم السوق.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" معاملاته مرتفعا بنحو محدود بعد أن خسر مكاسبه الصباحية لينهى التعاملات على مرتفع بنسبة 1. 0% فقط، بما يعادل 15 نقطة ليسجل مستوى 17509 نقاط، فيما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 75. 0 % تعادل 6.57 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 868 نقطة، في الوقت الذى انخفض فيه المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100" بنسبة 23% تعادل 5.29 نقطة ليسجل مستوى 2251 نقطة.

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