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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:51 م

فتاة تقفز من الطابق السادس بعد إجبارها علي الزواج من نجل عمها

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
ندى حمدي
dostor.org/2117089

قررت فتاة التخلص من محاولات أسرتها لإعادتها لخطيبها مرة أخري رغم رفضها، فألقت بنفسها من الطابق السادس، بمنطقة بولاق الدكرور لتسقط جثة هامدة.

تلقي اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة بولاق الدكرور بسقوط فتاة من علو بأحد عقارات المنطقة، انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، وبفحص البلاغ تبين أن المتوفية تدعي نورا. ش. ا 20، سنه عاملة بمحل حلواني ملقاة أمام العقار، ومصابة بعدة كسور وكدمات وقد فارقت الحياة.

وأفادت التحريات التي أجراها العميد طارق حمزة، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة بإشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتوفية ألقت بنفسها من شرفة غرفة نومها من الطابق السادس، وذلك لرفضها الزواج من نجل عمها.

وأشارت التحريات، التي أجريت برئاسة العميد عبد الوهاب شعراوي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن الفتاة كانت مخطوبة لنجل عمها وفسخت خطبتها منذ 7 أشهر، وحاول مرارا العودة إليها كما حاولت أسرتها إقناعها بالعودة إليه والزواج منه، إلا أنها مع استمرار رفضها ومحاولاتهم بإقناعها قررت التخلص من حياتها فانتحرت قفزا من الطابق السادس.

ناقشت مباحث بولاق الدكرور شقيقها، ووالدتها، ونجلة خالتها وعدد من الجيران وشهود العيان أكدوا جميعها انتحارها، ولم يشتبهوا جنائيا في الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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