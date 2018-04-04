وزير النقل يشهد تدشين 4 قاطرات بحرية بميناء الإسكندرية

شهد، اليوم، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، تدشين وإجراء تجارب رصيف ووضع الأرينة لـ4 قاطرات بحرية بميناء الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.



وتم تدشين القاطرة "تحيا مصر2" وبدء تجارب الرصيف للقاطرة "تحيا مصر1" بتكلفة إجمالية 230 مليون جنيه بقوة شد للقاطرة 70 طنًا، طول 36 مترا، عرض 13 مترًا، غاطس 6 أمتار، وسرعة 12 عقدة للعمل بميناء السخنة لاستخدامها بأعمال القطر والإرشاد لسفن الغاز والسفن العملاقة التى تحتاج إلى قاطرات بمواصفات خاصة ووضع الأرينة للقاطرتين "تحيا مصر 3" و"تحيا مصر 4" بتكلفة إجمالية 514 مليون جنيه بقوة شد للقاطرة 55 طنًا، طول 35 مترًا، عرض 12 مترًا، غاطس 5.3 متر وسرعة 12 عقدة بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن للعمل بموانئ الهيئة.