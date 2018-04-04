السيسى: علاقات مصر بالمغرب «مميزة»

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي - اليوم الأربعاء- الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، بحضور الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى السفير المغربي بالقاهرة.



ورحب الرئيس السيسي، برئيس مجلس النواب المغربي، مؤكدًا أن هناك علاقات مميزة وقوية تربط بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.



وأشاد الرئيس بعُمق أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية والثقافية بين الشعبين المصري والمغربي، والتي يعززها التعاون المثمر بين المؤسسات البرلمانية في البلدين.



وطلب الرئيس بنقل تحياته للملك محمد السادس، عاهل المغرب، معربًا عن تقدير مصر للمواقف المغربية الداعمة لمصر وخيارات شعبها.



وأثنى الرئيس بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور إيجابي خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن حرص مصر على تعزيز هذه العلاقات، وعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت.



من جانبه، نقل الحبيب المالكي، تحيات الملك محمد السادس، للرئيس السيسي، موجهًا له بمناسبة إعلان فوزه بفترة رئاسية ثانية.



وأشار "المالكي" إلى أن نتائج الانتخابات عكست تجديد ثقة الشعب المصري، في الرئيس السيسي خلال تلك المرحلة الهامة.



وعبر رئيس مجلس النواب المغربي، عن تقديره لجهود مصر، الناجحة في مكافحة الإرهاب ومواجهته بحسم وعلى المستويات كافة، فضلاً عن التقدم المستمر على الصعيد الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.



وأكد أنه على بلاده تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، فضلاً عن مواصلة التشاور حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه الأمة العربية، لافتًا إلى أن مصر تمثل كركيزة رئيسية للأمن والاستقرار في المنطقة العربية.