نيابة الدقى تبدأ التحقيق مع رئيس تحرير «مصر العربية»

بدأت نيابة الدقي، برئاسة المستشار حسن علي الجالوس، مدير النيابة، منذ قليل، التحقيق مع رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكتروني، حول اتهامه بإدارة موقع بدون ترخيص.



كانت وزارة الداخلية قد أعلنت تفاصيل ضبط الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكتروني.



وقالت في بيان، إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني أكدت أن عادل صبري (56 عامًا)، رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكتروني، أدار موقعًا إلكترونيًا تحت مسمى (موقع مصر العربية الإلكتروني) دون ترخيص بالمخالفة للقانون.

