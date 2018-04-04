إغلاق 21 مركزًا تعليميًا و5 فضائيات في حملة لـ«المصنفات»

شنت شرطة المصنفات بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية لضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص، ومراكز تعليمية بدون ترخيص.



أسفرت عن ضبط 21 قضية إدارة مراكز تعليمية بدون ترخيص من الجهات المختصة، و16 قضية مطبوعات تعليمية، و146 قضية مطبوعات أدبية وثقافية، و13 قضية مطبوعات متنوعة، و133 منشأة تعمل بدون ترخيص.



وأغلق 5 قنوات فضائية بدون ترخيص، وتم ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص، وشركة تستخدم برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، و10 قضايا مصنفات سمعية وبصرية و3 شبكات توزيع قنوات فضائية مقابل اشتراك شهري، و367 قضية في مجال جرائم البرمجيات، و963 قضية عرض عام بالمقاهي، وشبكات دش بدون ترخيص.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

