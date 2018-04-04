ضبط 3 عمال لاتهامهم بخطف «خيّال» وتصويره عاريًا

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 3 عمال، لاتهامهم بخطف خيّال وتصويره عاريًا، انتقامًا منه، لاعتقادهم بأنه وراء الإبلاغ عن أحدهم فى قضية مخدرات بالهرم.



تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا يفيد بتعرض خيال للخطف وتصويره عاريًا على يد 3 عمال، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن الرائد محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، من القبض على المتهمين.



وبمواجهتهم اعترفوا بخطف المجنى عليه، وتصويره عاريًا، لشكهم فى أنه أبلغ عن أحدهم فى قضية مخدرات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.