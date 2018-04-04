فاينانشيال تايمز: إسرائيل فشلت فى تقديم دليل على قتل الفلسطينيين

أكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن القتلى فى قطاع غزة يسكبون الزيت على نيران الشرق الأوسط.



وقالت الصحيفة: "يجب على الإسرائيليين أن يتعلموا ضبط النفس لدى تعاملهم مع المتظاهرين من الفلسطينيين، فغزة أصبحت أكبر سجن مفتوح في العالم بجدرانه المحمية بشكل غير مسبوق من قِبل إسرائيل".



وأشارت الصحيفة إلى أنها مثل أى سجن، لا يمكن الوصول إليها أو الخروج منها بسهولة، كما أن المواد الغذائية لا تصل بسهولة، وبالتالي تشتعل احتجاجات السجناء، والأهالي على استعداد للتضحية بأي شىء حتى يسمع العالم صرخاتهم.



وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلى فشل في تقديم أي أدلة تفيد بأن متظاهري "يوم الأرض" أطلقوا النيران عليهم في بداية الأمر، كما أن منظمات حقوق الإنسان شككت بمزاعم إسرائيل أنهم شكلوا تهديدًا لسياجها الحدودي شديد التحصين.



وطالبت الصحيفة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بمواصلة الضغط لإجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل التي وقعت، الجمعة الماضية، رغم اعتراضات واشنطن.

