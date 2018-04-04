مصرع حداد في تصادم سيارة ودراجة بخارية بالمنيا

لقي حداد مصرعه، اليوم الأربعاء، بعد وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية كان يستقلها بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.



كان اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد دكتور منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارًا من العميد أحمد موسى، مأمور قسم شرطة ملوي، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية أسفرت عن مصرع يحيى شوقي عبد المنعم، 54 سنة حداد.



جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ملوى العام، وصرحت النيابة بتسليمها لذويها لعدم وجود شبهة جنائية والتصريح بدفنها.