أسعدي زوجك واتبعي نصائح «prevention»

مع كثرة انشغالات الحياة والتزام الزوجين بأمور متشعبة، يتسرب الشعور بالفتور في العلاقة الأسرية ويشعر كل طرف أنه يؤدي دوره في الحياة لأشياء كثيرة ما عدا نفسه، وهناك المزيد من التفاصيل التي تنجر وراءها الزوجة خاصة في حال وجود أطفال من أجل سعادتهم ودون أن تشعر تفقد الشغف لفعل شيء لنفسها ولسعادة زوجها، كما أن معظم الأزواج حين ينشغلون لا يتذكرون أبسط الأمور التي كانت تسعدهم من قبل.



لذلك ينصح موقع «prevention» الشريكين بالتوقف قليلًا عن هذه الدوامة من الانشغالات التي لا تنتهي والنظر فيما افتقداه لاختطاف أوقات من السعادة المشتركة وسط دوامة الحياة، وينصح الموقع الزوجة بالبدء فورًا في التعبير عن مدى شوق الزوجة لزوجها دون لوم أو غضب، ويقدم مجموعة من العبارات على الزوجة ارفاقها في الحديث مع زوجها المنشغل مثل:



-أنت مهم بالنسبة لي.. أفتقدك كثيرًا.



-تذكرت بالأمس خروجاتنا سويًا فترة الخطوبة وبداية الزواج، كم كانت مميزة ومختلفة، نحن في حاجة لانطلاقة جديدة تجمعنا دون الانشغال بأمور جانبية.



-دعنا نتفق على يوم للنزهة سويًا ونترك كافة انشغالاتنا لأنني لا أحتاج لشيء بقدر حاجتي للجلوس معك والاستماع لك.



-أنت تمر بضغوط كثيرة، وأنا أشعر بك وأحتاج لأن أرفه قليلًا عنك، دعنا ننس انشغالاتنا قليلًا ونجلس نهاية اليوم سويًا.



ويؤكد الموقع المتخصص في العلاقات أن هذه العبارات يفسرها الرجل أنه لا شيء أهم لدى المرأة منه، فيحاول التفكير فيها من هذا المنطلق وبالطبع يحاول تدبير الوقت المناسب لإعادة الاستمتاع مع شريكته دون الانشغال بأمور جانبية.