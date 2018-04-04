القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:37 ص

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟
03:59 ص

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»
02:44 ص

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء
08:33 م

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق
01:42 م

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
07:47 ص

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني
03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله
07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
07:11 م

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر
لايف ستايل
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:34 م

أسعدي زوجك واتبعي نصائح «prevention»

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
مارسيل نظمي
dostor.org/2117049

مع كثرة انشغالات الحياة والتزام الزوجين بأمور متشعبة، يتسرب الشعور بالفتور في العلاقة الأسرية ويشعر كل طرف أنه يؤدي دوره في الحياة لأشياء كثيرة ما عدا نفسه، وهناك المزيد من التفاصيل التي تنجر وراءها الزوجة خاصة في حال وجود أطفال من أجل سعادتهم ودون أن تشعر تفقد الشغف لفعل شيء لنفسها ولسعادة زوجها، كما أن معظم الأزواج حين ينشغلون لا يتذكرون أبسط الأمور التي كانت تسعدهم من قبل.

لذلك ينصح موقع «prevention» الشريكين بالتوقف قليلًا عن هذه الدوامة من الانشغالات التي لا تنتهي والنظر فيما افتقداه لاختطاف أوقات من السعادة المشتركة وسط دوامة الحياة، وينصح الموقع الزوجة بالبدء فورًا في التعبير عن مدى شوق الزوجة لزوجها دون لوم أو غضب، ويقدم مجموعة من العبارات على الزوجة ارفاقها في الحديث مع زوجها المنشغل مثل:

-أنت مهم بالنسبة لي.. أفتقدك كثيرًا.

-تذكرت بالأمس خروجاتنا سويًا فترة الخطوبة وبداية الزواج، كم كانت مميزة ومختلفة، نحن في حاجة لانطلاقة جديدة تجمعنا دون الانشغال بأمور جانبية.

-دعنا نتفق على يوم للنزهة سويًا ونترك كافة انشغالاتنا لأنني لا أحتاج لشيء بقدر حاجتي للجلوس معك والاستماع لك.

-أنت تمر بضغوط كثيرة، وأنا أشعر بك وأحتاج لأن أرفه قليلًا عنك، دعنا ننس انشغالاتنا قليلًا ونجلس نهاية اليوم سويًا.

ويؤكد الموقع المتخصص في العلاقات أن هذه العبارات يفسرها الرجل أنه لا شيء أهم لدى المرأة منه، فيحاول  التفكير فيها من هذا المنطلق وبالطبع يحاول تدبير الوقت المناسب لإعادة الاستمتاع مع شريكته دون الانشغال بأمور جانبية.

الآن

«السياحة» تكشف حصيلة غرامة مكررى العمرة

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

تفاصيل قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية

أول تحرك برلمانى ضد لعبة «الحوت الأزرق»

الأكثر قراءة

كارثة.. وزير التنمية المحلية هدد نائب بـ «الحذاء»

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

أول تحرك برلمانى ضد لعبة «الحوت الأزرق»

بعد اتهامها بالنصب.. فضيحة أحلام فى باريس

ألبومات الصور

بالصور.. انطلاق مبادرة «عايزين نتعلم» بالبدرشيين

إنشاء أكبر مركز بحثي متكامل على مستوى الجامعات بأسيوط

إطلاق نظام الـ«استوديو» و«التقسيط».. «مكسيم» تغير خارطة «العقارات» بـ«The Canyon»

مروة عبدالمنعم تصل شرم الشيخ لتكريمها بمهرجان مسرح الشباب

نجم الساعة

الليلة.. حوار خاص لبهاء أبوشقة مع «الباز» على شاشة المحور

الأكثر قراءة

كارثة.. وزير التنمية المحلية هدد نائب بـ «الحذاء»

«زيادة الرواتب وحافز الإثابة».. 5 قرارات لـ«التعليم» خلال أيام

أول تحرك برلمانى ضد لعبة «الحوت الأزرق»

بعد اتهامها بالنصب.. فضيحة أحلام فى باريس

كشكول

معرض لأبحاث القطاع الطبي بمؤتمر جامعة عين شمس

أستاذ "الشرقية" بالأزهر: السمة الإسلامية غلبت على الأدب الأردي

بروتوكولات تعاون بين جامعة الفيوم ونادي حدائق الأهرام ومعهد المستقبل

نائب رئيس جامعة الأزهر: حريصون على دراسة كل الثقافات

عبدالعزيز: اتفاقية الشهادة البريطانية نقلة نوعية للتعليم الخاص

الأمصار

روحاني: يجب تسليم منطقة عفرين إلى الجيش السوري

البيت الأبيض سينشر قراره بشأن مستقبل القوات الأمريكية في سوريا في وقت "قريب نسبيا"

مسؤول عراقي يحذر من مخطط داعشي في العراق

الولايات المتحدة تدعو الحوثيين لوقف الصراع في اليمن

بوتين يبحث القضية السورية مع روحاني

منوعات

«دراسة»: الإفلاس في منتصف العمر يرتبط بالوفاة المبكرة

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

بالصور.. فتاة أمريكية تتحول إلى «باربي»

ولاد الكار

محمود عوض.. حكاية «عندليب» سلب قلمُهُ عقل المريدين.. «تحليل-1»

مقالات الرأي
دكتورابراهيم مجدي حسين

​ محمد بن سلمان.. منفتح ويحب التعلم

دكتورابراهيم مجدي حسين

​ التحليل النفسى لـ«نتنياهو»

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك