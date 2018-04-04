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اقتصاد
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:34 م

تراجع طلبات الرهن العقارى بالولايات المتحدة مع تقلبات الأسواق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
dostor.org/2117047

انخفض عدد طلبات الرهن العقارى فى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضى، بالتزامن مع تقلبات الأسواق العالمية.

وأعلنت جمعية المصرفيين للرهن العقارى، في بيان اليوم الأربعاء، عن انخفاض إجمالي طلبات الرهن العقاري بنسبة 3.3% خلال الأسبوع الماضي عن الأسبوع السابق له.

وتشهد الأسواق العالمية حالة من التقلبات الملحوظة، مع قرارات تجارية متبادلة بين الولايات المتحدة والصين، وترقب مزيد من تشديد السياسة النقدية فى الاقتصادات المتقدمة.

وانخفضت طلبات الرهن العقاري لشراء منزل بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضى، وهو أول انخفاض لها في خلال شهر، على الرغم من أن أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها في شهرين.

كما انخفضت طلبات قروض إعادة تمويل الإسكان بنسبة 5% خلال الأسبوع الماضي، لتكون حصتها من إجمالي أنشطة الرهن العقاري عند أدنى مستوى في عقد من الزمن.

واستقر متوسط الفائدة على عقود الرهن العقاري لمدة 30 عامًا لقرض بقيمة 453.1 ألف دولار أو أقل عند مستوى 4.69%.

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