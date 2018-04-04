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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:33 م

إسرائيل تعتقل 10 فلسطينيين خططوا لهجوم بحري

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
dostor.org/2117045

اعتقل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عشرة فلسطينيين في مدينة رفح يشتبه بأنهم خططوا لشن هجمات على سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية، وخطفوا جنود منها بهدف تبادلهم مع أسرى فلسطينيين.

وفي بيان له، أكد جهاز الأمن الإسرائيلي، اعتقالة الفلسطينيين العشرة من رفح، وذلك في 12 مارس أثناء انحرافهم عن مسار الصيد.

وأشار«شين بيت» إلى أن المعتقلين العشرة يشتبه في أنهم جمعوا معلومات استخباراتية، وخططوا لهجوم على سفينة للبحرية الإسرائيلية، إلا أن بيان آخر أظهر أن محكمة إسرائيلية في «بئر السبع» افرجت عن سبعة فلسطينيين، وأبقت على ثلاثة منهم معتقلين.

في السياق نفسه، قال جهاز الأمن قال إن أحد المعتقلين ويدعى أمين سعيد محمد جمعة، ويعمل صيادًا، ومن سكان مدينة رفح، وينتمي إلى حماس، أعطى تعليمات من الحركة التابع لها لجمع معلومات عن السفينة الحربية، ومكان وجودها وطاقمها بهدف الهجوم عليها.

 وأضاف، كان مخطط الفلسطينيون أن تقوم ثلاثة قوارب في الاشتراك بالعملية، إذ يقوم القارب الأول بالاقتراب من السفينة البحرية، فيما تبدأ السفينة الإسرائيلية بتفريغ القارب الفلسطيني من الصيادين، ويقوم القارب الثاني بقصفها بصاروخ من طراز كورينت، ومن ناحيته، يقوم القارب الثالث بمهمة خطف الجنود لاتمام عملية تبادل الأسرى. 

ومن جهتها، قدمت النيابة العسكرية للواء الجنوب، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد أمين سعيد جمعة، في المحكمة المركزية ببئر السبع.

من ناحيته، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بما قامت به القوات الإسرائيلية، قائلًا: «ستعمل قوات الأمن في جميع الساحات لحماية دولتنا»، مضيفًا: « هذا دليل آخر على النوايا الحقيقية للتنظيمات الإرهابية في غزة».

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