«الزراعة» توافق على تنفيذ محطة خلط لإنشاء كوبري الشرقاوية

إنشاء أكبر مركز بحثي متكامل على مستوى الجامعات بأسيوط

قال الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تنشئ مشروع المركز البحثي المتكامل، والذي يُعد الأكبر من نوعه على مستوى الجامعات المصرية. وأضاف، أن شركة المقاولون العرب تعمل حاليًا على تنفيذ ...