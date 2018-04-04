«الزراعة» توافق على تنفيذ محطة خلط لإنشاء كوبري الشرقاوية
وافق وزير الزراعة على تنفيذ محطة خلط على مساحة 3 أفدنة، للبدء فى إنشاء كوبرى البحر الصغير "كوبرى الشرقاوية" وتغطية الجنابيات على البحر الصغير كخطوة فى عملية توسعة الطريق وازدواجه.
وكان الدكتور مكرم رضوان، نائب البرلمان عن دائرة دكرنس بنى عبيد، التقى بنائب وزير الزراعة الدكتور أحمد أبوالفتوح، لإنهاء إجراءات موافقة وزارة الزراعة على إنشاء محطة خلط لبدء العمل فى إنشاء كوبرى البحر الصغير "كوبرى الشرقاوية" وتغطية الجنابيات على البحر الصغير كخطوة فى عملية توسعة الطريق وازدواجه.