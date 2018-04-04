«السياحة» تكشف حصيلة غرامة مكررى العمرة

كشف محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الشركات، عن أن أعداد من انطبقت عليهم شرط مكرري العمرة، وقاموا بدفع ما يعادل قيمة الألفين ريال (عشرة آلاف جنيه)عبر الحساب البنكي الذي خصصته وزارة السياحة، وصلوا إلى 4400 معتمر، وأضاف، أن حصيلة مكرري العمرة بالبنوك الثلاثة وصلت إلى ٤٤ مليون جنيه.



وأضاف، أن أعداد المعتمرين الذين سافروا إلى الأراضي المقدسة، منذ بداية الموسم في الأول من شهر مارس الماضي حتى الآن وصل إلى 105 آلاف و500 معتمر، كما قام بتنظيم رحلات المعتمرين ما يقرب من ٤٨٣ شركة.



وفى ذات السياق، تبحث اللجنة العليا للحج والعمرة، إعادة توزيع تأشيرات العمرة البالغ عددها هذا الموسم إلى 500 ألف تأشيرة على الشركات التي قامت بتوثيق عقودها مع الوكلاء السعوديين بعد أن قامت وزارة السياحة يغلق باب التوثيق



من جانبه، قال ناصر تركي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إنه تم مد باب الغلق وإعطاء التسهيلات لكي تتمكن جميع الشركات التي لديها عقود موثقة من الحصول على تأشيرات للعمرة.



وأوضح أن أعداد الشركات التي لديها عقود مع الوكلاء السعوديين وصلت إلى ما يقرب من 800 شركة يحق لهم تنظيم رحلات العمرة.



وأضاف أنه بسبب التعقيدات هذا الموسم من رسوم مكرري العمرة بالإضافة إلى البصمة الإلكترونية للمعتمرين لن تكمل كوتة العمرة، ومن الصعب تنظيم الـ٥٠٠ ألف تأشيرة في ظل هذا الظروف بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفنادق بالمملكة العربية السعودية، التي تجعل اقل سعر للعمرة برى خلال شهر رمضان إلى ٢٠ ألف جنيه.



