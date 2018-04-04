عروض جديدة لمصر للطيران بمناسبة شم النسيم

تواصل الشركة الوطنية "مصر للطيران" عروضها بمناسبة أعياد الربيع، حيث طرحت تخفيضات على رحلاتها المتجهة من مطار القاهرة الدولى إلى باريس ودار السلام بتنزانيا.



وأوضحت الشركة أنها طرحت تخفيضًا على أسعار تذاكرها المتجهة إلى باريس، على أن تبدأ الأسعار من 6 آلاف و30 جنيهًا، على الدرجة السياحية، ويتم شراء التذاكر حتى 7 أبريل الجاري والسفر خلال الفترة من 12 مايو حتى 17 ديسمبر المقبل.



كما طرحت الشركة تخفيضًا على أسعار رحلاتها الجوية المتجهة إلى دار السلام بتنزانيا لـ25%، على أن يتم شراء التذاكر حتى 20 أبريل الجارى والسفر حتى نهاية 31 مايو المقبل.

