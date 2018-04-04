‏بالصور.. توزيع هدايا على ٦٠٠ طفل يتيم فى حفل أكاديمية الشرطة

وزعت قيادات أكاديمية الشرطة هدايا عينية على ٦٠٠ طفل يتيم، خلال الاحتفال بيوم اليتيم، اليوم الأربعاء فى مقر الأكاديمية.



وشكر الأطفال الأيتام وزارة الداخلية على اهتمامها بالترفيه عنهم وإسعادهم، وحضر الاحتفال عدد كبير من أطفال دور الأيتام بالقاهرة، ونخبة من الشخصيات العامة وقادة الرأى في المجتمع.



وشارك فى الحفل اللواء أحمد العمري، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، الأطفال الأيتام احتفالهم بعيد اليتيم، وكان في استقبالهم الشيخ أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية.



وأعرب اللواء العمرى، خلال كلمة ألقاها ترحيبًا بالضيوف، عن بالغ سعادته باستضافة أكاديمية الشرطة هذه المناسبة والحرص على تنظيمها سنويًا، مؤكدًا أن الاحتفال بيوم اليتيم يأتى في إطار احتفال كافة مؤسسات الدولة بل والشعب المصرى بأكمله بهذا اليوم.