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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 02:26 م

وزير النقل يتابع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية

الدكتور هشام عرفات،
الدكتور هشام عرفات، وزير النقل
علا غزال
dostor.org/2117028

تفقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يرافقه اللواء بحرى مدحت عطية، رئيس ميناء الإسكندرية، ورؤساء "هيئة الطرق والكباري والشركة القابضة للطرق والكباري وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق"، أعمال تنفيذ إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية، بتكلفة 285 مليون جنيه.

ووجه الدكتور هشام عرفات، بتكثيف الأعمال وضغط المدة الزمنية المقررة للمشروع والتى تبلغ 18 شهرًا من تسليم الموقع ليتم الانتهاء منه في نهاية هذا العام، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية، كما يهدف إلى المساعدة في تشغيل المنطقة السياحية المُزمع إنشاؤها مستقبلًا، والتي تتطلب توفير أماكن انتظار كافية لخدمة محطة الركاب والمركز التجاري ومنطقة المارينا.

ولفت إلى أن المشروع يقام على مساحة 15 ألف متر مربع تعد إضافة للمساحات التخزينية داخل الميناء، ويتكون من 4 طوابق، ثلاثة منها للتخزين الجمركي تستوعب حوالى 2700 سيارة، والرابع للاستخدام اليومي للعملاء، مضيفًا أنه من المتوقع وصول الطاقة الاستيعابية السنوية للجراج إلى حوالي 162 ألف سيارة.

جدير بالذكر أنه تم إسناد المشروع إلى شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى الشركات التابعة لوزراة النقل، بعد موافقة مجلس الوزراء فى جلسته رقم 82 لسنة 2017 على ذلك.

وزير النقل يتابع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية
وزير النقل يتابع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية
وزير النقل يتابع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية
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