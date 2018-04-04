مصرفى: طرح سندات باليورو هدفه تنويع أدوات الدين

كشف الخبير المصرفي مجدي عبدالفتاح، أن وزارة المالية، أقرت برنامج طروحات للسندات بملبغ 20 مليار دولار.



وقال "عبدالفتاح" في تصريح لـ"الدستور"، إنه تم طرح سندات دولارية، بمليار ونصف في عام 2015، و7 مليارات دولار في 2017، وحاليا قررت وزارة المالية طرح سندات مقومة باليورو بقيمة 1.5 مليار يورو لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع أدوات الدين.



وأكد أن هذه أول مرة لهذه النوعية من السندات المقومة باليورو.



وبدأت بنوك دويتش بنك، وبنك بي إن بي باريبا، وبنك الإسكندرية "سان باولو"، وبنك ستاندارد شارترد، اليوم الأربعاء، الجولات الترويجية لإصدار السندات الدولية باليورو.