تحرير 257 محضر إشغال طريق بالقاهرة

شنت مديرية أمن القاهرة، حملة مكبرة على مستوى العاصمة، تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة وقوات أمن القاهرة وإدارة شرطة المرافق، استهدفت تحقيق الانضباط بتلك المنطقة الهامة التي يرتادها عدد كبير من المواطنين.



أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 257 محضر إشغال طريق، 1631 حالة إزالة إدارية إدارة محل دون ترخيص، 41 بائعًا متجولًا، 67 محضر تلوث بيئة، إزالة 6 فاترينات لبيع المأكولات، 1 محضر عدم حمل شهادة صحية، 1 عربات فول، 2 لافتة إعلانات.



وحُررت 10286 مخالفة على نموذج 125 مرور، وضبط 8460 مخالفة كلبش، وحجز عدد 12 توك توك، وضبط 48 مخالفة مركبات دون لوحات، وضبط 96 مخالفة سير النقل، وضبط 1897 سحب رخصة، وضبط 519 تصالح فورى، وضبط 48 مخالفة دراجات بخارية، وضبط 434 مخالفة متنوعة.