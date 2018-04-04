الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالالتزام بالقوانين الدولية

دعا ممثل الاتحاد الأوروبي وبعثات دول الاتحاد في الأراضي الفلسطينية، إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق الأطفال الفلسطينيين.



وقالت البعثة الأوروبية: "شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعًا في عدد الأطفال الذين تم احتجازهم خلال الاحتجاجات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".



وأضاف: "الاتحاد الأوروبي قلق فيما يتعلق بالظروف والإجراءات التي تطبق أثناء الاعتقال والتحقيق مع واحتجاز الأطفال، بما في ذلك الاعتقال الإدارى".



واستطردت: "العديد من الأطفال الفلسطينيين قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلي التي تستخدم القوة الفتاكة ضد المتظاهرين السلميين، ويعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من استخدام قوات الأمن الإسرائيلي الذخيرة الحية للسيطرة على الجموع السلمية".



وأوضح نادي الأسير الدولي أن إسرائيل اعتقلت، منذ بداية العام الجاري، 353 طفلًا وأن عدد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجونها حاليًا يبلغ نحو 350 طفلًا، كما أن العام الماضي شهد اعتقال القوات الإسرائيلية لما يقرب 1467 طفلًا.



