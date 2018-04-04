محكمة تركية تأمر باحتجاز 9 طلاب لاحتجاجهم على عملية «عفرين»

أمرت محكمة في مدينة إسطنبول التركية - اليوم الأربعاء - باحتجاز 9 طلاب من أرفع جامعة في البلاد، لاحتجاجهم في مارس الماضي، على العملية العسكرية التي شنتها أنقرة، على منطقة عفرين بشمال سورية.



وأشارت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، إلى أن الطلاب - الذي سيظلون في الحجز رهن المحاكمة - يواجهون اتهامات بنشر دعاية لمنظمة إرهابية، والسعي لتشويه سمعة الدولة.



كانت مجموعة من الطلاب الموالين للحكومة بجامعة بوغازيتشي، نظموا مسيرة دعما للعملية التركية للسيطرة على منطقة عفرين من المسلحين الأكراد الذين كانوا يسيطرون عليها، ووزع المشاركون في المسيرة حلوى الحلقوم (الملبن) للاحتفال.



ونظمت مجموعة أخرى من الطلاب بتنظيم مظاهرة، رفعوا فيها لافتات تندد بالحرب وأخرى تقول :"لا حلوى من أجل غزو ومذبحة".



وأثارت الاحتجاجات السلمية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان ندد في السابق بتنظيمات نقابية أخرى، من بينها أبرز نقابة للأطباء، لتصريحاتها المعارضة للحرب.



