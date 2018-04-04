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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:23 م

ارتفاع أعداد مقتحمى الأقصى إلى 381 مستوطنًا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2116903

اقتحم 381 مستوطنا، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان إن معظم المستوطنين اقتحموا الأقصى بلباسهم التلمودي التقليدي، وسط محاولات لأداء طقوس وشعائر تلمودية في باحات المسجد المبارك.

يذكر أن 456 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى في فترتي الاقتحامات منذ يوم أمس، ويتوقع أن ترتفع أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى في فترة اقتحامات بعد ظهر اليوم.

وكانت "منظمات الهيكل" المزعوم قد دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى خلال فترة عيد "الفصح" العبري، متضمنة دعواتها عبارات وشعارات عنصرية بحق الأقصى والمسلمين.

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