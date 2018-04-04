الآثار: اكتشاف جزء من معبد يونانى رومانى شرق سيوة

كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والعاملة بموقع سلام الأثرى، شرق واحة سيوة بحوالى 50 كم، عن الجزء الأمامى لمعبد يعود للعصر اليونانى الروماني.



وأوضح الدكتور أيمن عشماوى، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، فى تصريح له اليوم، أن الجزء المكتشف من المعبد عبارة عن أساسات جدران حجرية من السور الخارجى للمعبد والمدخل الرئيسى له، والتى يبلغ سمكها نحو متر، وهى تؤدى إلى فناء أمامي وعلى جانبيه مداخل لحجرات أخرى.



وأكد عشماوي، أنه من المتوقع أن يتم اكتشاف الجزء الباقي من المعبد مع استكمال أعمال الحفائر في الموسم الحالي، حيث قامت الوزارة برصد ميزانية خاصة له.



من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز الدميري، رئيس البعثة الأثرية، إنه أثناء أعمال رفع الرديم من الموقع ظهرت العديد من الأحجار والعناصر المعمارية للجدران المتهدمة، ومن بينها أعتاب علوية تحمل زخارف بالإضافة إلى أجزاء من أعمدة ركنية تحمل زخارف البيضة والسهم واللسان، حيث إن جميع هذه الزخارف كانت تشتهر بها هذه الفترة.



وأضاف الدميرى، إن البعثة تمكنت أيضًا من الكشف عن الكثير من بقايا أوانى فخارية وأمفورات (نوع من الجرار الخزفية) وعملات، وتمثال لأحد الأشخاص بملامح يونانية، بالإضافة إلى تمثالين من الحجر الجيرى لأسدين أحدهما فاقد الرأس.