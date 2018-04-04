5 ملفات تنتظر رئيس «دار الكتب والوثائق» الجديد

تُفاضل الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بين مجموعة من الأسماء، لاختيار الأصلح لتولي مهام منصب رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق، خلفًا للدكتور أحمد الشوكى، الذي انتهت فترة ندبه من لجامعة عين شمس، ولم يُجدد له.



وتنتظر رئيس دار الكتب الجديد مجموعة من الملفات المهمة التى تعطلت خلال الفترة الماضية، وطالب بها الموظفون مرارا وتكرارًا.



ولعل أبرز تلك الملفات، قضية الكشف الطبى التى طالب بها الموظفون بشكل دورى، نظرًا لتعرضهم لأمراض خطيرة مثل الالتهاب الكبدى الوبائى فيروس «سى»، نتيجة استخدام مواد مسرطنة في ترميم وحفظ المخطوطات، داخل قطاع الترميم بالدار، حيث إن المواد الكيمائية المستخدمة لترميم المخطوطات والوثائق مواد مسرطنة.



كما ينتظر رئيس الدار الجديد، ملف جرد لمخطوطات دار الكتب بشكل جيد، بعيدًا عن عمليات الحصر، ومضاهاة الكتب الموجودة بالسجلات القديمة مع السجلات الحديثة.



وإلى جانب القضيتين السابقتين، توجد قضية أزمة المتغير الخاصة بالعاملين، والتي تتعطل منذ أكثر من عام مضى، لنظر بعض التغييرات التى أجريت على اللائحة، الأمر الذى أغضب موظفى الدار في الشهور الماضية، وخرجوا في وقفات احتجاجية عديدة، مطالبين بحقوقهم المالية.



وتواجه رئيس الدار أزمة مكتبة 15 مايو التابعة لدار الكتب والوثائق، والتي أعلن عن تطوير ووضعها على خريطة التطوير في العام الماضي دون وجود ميزانية في الباب السادس بالدار المخصص لعمليات التطوير والإنشاءات، الأمر الذي تسبب في أزمة، وعطل تطويرها، وكان صندوق التنمية الثقافية قد قام بالأعمال الاستشارية لتطوير ورفع كفاءتها.



كذلك ملف دار الكتب والوثائق بباب الخلق، الذي لم يُتحدد مصيرها حتى الآن، وموعد افتتاحها على الرغم من تصريحات رؤساء الدار السابقين بانتهاء عمليات التطوير، دون الكشف عن أسباب تأخر الافتتاح.