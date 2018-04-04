«ميركل» تهنئ «السيسى» بانتخابه لفترة رئاسية ثانية

أرسلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، برقية تهنئة اليوم الأربعاء، إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية.



وقال بيان للحكومة الألمانية، إن ميركل أكدت، في برقيتها، أن الرئيس السيسي تخطى كثيرًا من التحديات في فترة حكمه الأولى من مكافحة الإرهاب لعملية التحول الاقتصادى وخطط التعاون مع برنامج صندوق النقد الدولى.



وجددت ميركل دعم ألمانيا لمصر في كل خطواتها للتنمية والاستقرار، انطلاقا من عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، معربة عن خالص تمنياتها للرئيس السيسي بالتوفيق فى مهامه المقبلة خلال فترة حكمه الثانية.