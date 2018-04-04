القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
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الثقافة
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:19 م

«أوطان» تُصدر مجلد مختارات لـ77 شاعرًا

مؤسسة أوطان
مؤسسة "أوطان"
ايهاب مصطفى
dostor.org/2116895

أعلنت مؤسسة "أوطان" الثقافية، ومقرها لاهاي بهولندا، عن تأسس مشروع "ديوان العرب أوطان".

ويبدأ أول برامج المشروع بإصدار مجلد مطبوع للشعر الفصحى يضم مختارات شعرية لـ77 شاعرًا من مختلف الأقطار العربية، وذلك إيمانًا منها بهوية الثقافة العربية وأصالة مبدعيها ورغبة أصيلة في مد جسور التعاون بين مختلف الأجيال والتيارات الشعرية العربية في مسيرتها الفنية، بما تحمله من تنوع وعمق وخصوبة وثراء بهدف تشكيل صورة كلية عن خصوصية الجماعة الشعرية العربية وجمالياتها إزاء مختلف الثقافات والفنون الإنسانية.

وأعنلت المؤسسة أنه سوف يتم تلقي الأعمال الشعرية والسير الذاتية للشعراء الراغبين في المشاركة، من 5 أبريل حتي 4 يونيو القادم.

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