62 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 4.4 مليون طن

قال رئيس هيئة قناة السويس، إن 62 سفينة عبرت المجرى الملاحي للقناة، اليوم الأربعاء، بإجمالي حمولات 4.4 مليون طن.



وأضاف مهاب مميش في بيان له اليوم، أن 30 سفينة عبرت من اتجاه الشمال دون انتظار بإجمالي حمولات 1.8 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب عبرت 32 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات 2.6 مليون طن.



وشدد رئيس الهيئة على جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة، سيما سفن الحاويات التي تتزايد أهميتها يوما بعد يوم في صناعة النقل البحري.



وأكد أن حدود الاستفادة من البضائع المارة بالقناة ستتجاوز رسوم العبور، بإقامة مشروعات لوجيستية وصناعية ضمن المشروع الواعد لتنمية منطقة القناة.



وجاءت سفينة الحاويات العملاقة "OOCL GERMANY" التي ترفع علم هونج كونج في صدارة السفن العابرة للقناة من الشمال قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورة، وذلك بحمولة 221 ألف طن.



وجاءت شقيقتها سفينة الحاويات العملاقة "OOCL UNITED KINGDOM" والتي ترفع علم هونج كونج على رأس قائمة السفن العابرة من الجنوب بحمولة 221 ألف طن، وذلك خلال رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى المملكة المتحدة.



كما شهدت القناة عبور 7 سفن عملاقة، بحمولات تزيد عن 150 ألف طن، فيما بلغ عدد السفن من الشريحة التي تتراوح ما بين 100 -150 ألف طن للسفينة "5" سفن عملاقة.



وسجلت إيرادات قناة السويس ارتفاعا بمقدار 5.4% خلال عام 2017، لتحقق مستوى 5.3 مليار دولار.