«الفن الإسلامى» محاضرة للتذوق البصرى بثقافة جنوب سيناء

عقد فرع ثقافة جنوب سيناء، محاضرة التذوق البصرى بعنوان «الفن الإسلامى» بمدرسة الزهور الإعدادية بنات بالطور العاصمة، وألقتها رشا عز الدين معلم تربية فنية، بمشاركة عدد من الطالبات بالمدرسة.



وتناولت المحاضرة الفن الإسلامي من حيث المزج بين شكل الإنسان والحيوان والنبات، مع التحوير والتبسيط بما يتناسب وأسلوبه، وصياغة الأشكال الأدمية والحيوانية كوحدة زخرفية تعكس القيم الفنية.



وتطرقت إلى فن العمارة الإسلامية، واستهدفت المحاضرة الشريحة العمرية من 12 حتى 15 سنة، بهدف رفع الوعى الفنى والإدراكى للنشء، وتنمية المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية المواهب الصغيرة.

