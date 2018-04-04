تباين مؤشرات بورصة الكويت فى ختام جلسة اليوم

تباينت مؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 4877.18 نقطة، رابحًا 13.05 نقطة، بينما تراجع مؤشرا السوق الأول والعام بنحو 0.8% و0.4% على الترتيب.



وتراجعت اليوم مؤشرات 7 قطاعات يتصدرها العقارات بنحو 0.9% بضغط من هبوط عدة أسهم بالقطاع أبرزها المباني في السوق الأول وانخفض بنسبة 1.82%، والمصالح العقارية الذي تصدر تراجعات "الرئيسي" بواقع 12.8%.



في المقابل، ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات أبرزها النفط والغاز بنحو 2.3% بدفع من صعود سهمي بترولية وبتروجلف بواقع 5.1% للأول، و0.4% للثاني.



وتقلصت سيولة البورصة اليوم 13.7% إلى 11.17 مليون دينار مقابل 12.94 مليون دينار بالأمس، كما تراجعت أحجام التداول 16.8% إلى 43.96 مليون سهم مقابل 52.86 مليون سهم بجلسة أمس الثلاثاء.



وتركز أكثر من 73% من سيولة البورصة الكويتية في أسهم السوق الأول بقيمة 8.16 مليون دينار تقريبًا، فيما استحوذت بقية أسهم البورصة على 27% من السيولة بواقع 3.01 مليون دينار.



وتصدر سهم بيتك نشاط السيولة في البورصة بشكل عام بقيمة تداولات بلغت 1.91 مليون دينار ليتراجع السهم 1.15%، فيما تصدر نشاط الكميات بالسوقين - الأول والرئيسي - سهم الأهلي المتحد البحريني بواقع 4.71 مليون سهم متراجعًا 2.14%.