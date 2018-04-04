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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:16 م

شهادة تقدير ومكافأة مالية لبطل الجمهورية في «الكونغ فو»

شهادة تقدير ومكافأة
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2116884

كرم عصام البديوى، محافظ المنيا، الطالب "كرم محمد عبد الكريم"، أحد لاعبي نادي مركز شباب
سمالوط لحصوله على المركز الذهبي الأول في بطولة الجمهورية لـ"الكونغ فو" تحت سن 11 عامًا.

وقال المحافظ إن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا برعاية الموهوبين من أبنائها الطلاب في شتى المجالات مؤكدًا أهمية تكريم هؤلاء الأطفال لإعطائهم دافعًا كبيرًا لبذل مزيد من الجهد خلال مشاركتهم في البطولات القادمة، مقدمًا الشكر للقائمين على نجاح أبناء المحافظة وتميزهم في مثل هذه البطولات وإحراز تلك الميداليات.

منح المحافظ الطالب "كرم" شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لجهده معربًا عن خالص تمنياته باستمرار النجاح والتفوق من أجل تمثيل مصر في البطولات الدولية.

شهادة تقدير ومكافأة مالية لبطل الجمهورية في «الكونغ فو»
شهادة تقدير ومكافأة مالية لبطل الجمهورية في «الكونغ فو»
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