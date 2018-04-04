غرفة عمليات بالجيزة لتأمين 155 كنيسة فى عيد القيامة.. «صور»

شهدت مديرية أمن الجيزة، حالة من الاستنفار الأمني عقب وضع خطة أمنية محكمة، لحماية الكنائس ودور العبادة المسيحية خلال فترة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد.



واجتمع اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة بالقيادات الأمنية بكافة قطاعات المديرية، لاستعراض بنود خطة تأمينات الكنائس بالمحافظة، والتي تم البدء في تنفيذها منذ الأسبوع الماضي.



وتضمنت الخطة الأمنية التي وضعتها قيادات أمن الجيزة تأمين كافة الكنائس والطرق المؤدية إليها، وتشديد الحراسة عليها وشملت الخطة التى أعدها اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، الحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها فى إطار من الشرعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان فى الشارع المصرى وتحقيق الانضباط وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين طوال فترة الاحتفالات بالإضافة إلى تعزيز التواجد الأمنى والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها.



وأكد مدير أمن الجيزة في اجتماعه بضباطه على تعزيز الخدمات الأمنية فى محيط جميع الكنائس الموجودة بالمحافظة، التي تضم 155 كنيسة والتي من أكبر الكنائس بمصر تضم مطرانيتين هما مطرانية الجيزة، ومطرانية طموه بأبو النمرس، وكنيسة العمرانية وإمبابة، وتعد كنيسة العذراء بالوراق هى أكبر الكنائس التى تشهد حضورًا مكثفًا وتجمعًا القيادات الكنسية والأقباط والقيادات التنفيذية والسياسية.



وقال مصدر أمني إن الدوريات الأمنية وقوات الانتشار السريع بدأت بالفعل عمليات تأمين الكنائس، لافتًا إلى تعزيز هذه الخدمات الأمنية حول الكنائس الكبرى ذات الكثافة العددية، سواء فى شمال الجيزة أو جنوبها وفى مناطق إمبابة ومدينة السادس من أكتوبر وكنائس أطفيح.



وأشار المصدر إلى نشر ضباط وأفراد المرور فى الشوارع المؤدية لهذه الكنائس لضمان وصول المواطنين إليها بسهولة، بالإضافة إلى ربط جميع هذه الخدمات الأمنية بغرفة عمليات مكبرة بمديرية أمن الجيزة، لمتابعة الوضع لحظيًا، فضلًا عن إلغاء راحات الضباط ورفع درجة الاستعداد القصوى، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزيرالداخلية برفع حالة الاستعداد القصوى وإلغاء الأجازات والراحات وتكثيف وتشديد الإجراءات التأمينية فى حماية الشخصيات الهامة والمنشآت الحيوية، والاستنفار التام لقوات الشرطة، واتخاذ كافة إجراءات اليقظة والجاهزية للعمل على إحباط أية محاولات مشبوهه للنيل من الجبهة الداخلية أو زعزعة استقرار وأمن الوطن.



وقالت مصادر إن قوات الأمن وضعت إجراءات احترازية طوال الأيام المقبلة بالتعاون مع جميع قطاعات المديرية للعمل بها، وذلك بهدف تحقيق الأمن العام للمواطنين، وأكدت أن الأوضاع هادئة بالشارع الجيزاوى.