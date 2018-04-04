تأجيل عمومية «التعمير والإسكان» إلى 30 أبريل

وافق مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان على تأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية فى 30 أبريل 2018، بدلًا من 18 أبريل، للنظر في زيادة رأس المال عبر أسهم مجانية.



وأوضح البنك في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، أن المجلس وافق أيضا على دعوة الجمعية العامة العادية للبنك في ذات الجلسة للنظر في توزيعات حصة المساهمين بواقع 1.5 جنيه للسهم.



واقترح مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان توزيعات نقدية على المساهمين وأسهم مجانية وفقا للمركز المالي المنتهي في ديسمبر 2017، بواقع 1.5 جنيه للسهم عن أرباح 2017، وسهم مجاني لكل 10 أسهم ممولة من الأحتياطي القانوني.



وكانت قائمة توزيعات الأرباح المقترحة لبنك التعمير والإسكان كشفت عن عام 2017، اقتراح توزيع كوبون 2.5 جنيه للسهم، بنسبة 25% على أساس سنوي، وذلك بواقع 316.26 مليون جنيه.



وعدّل بنك التعمير والإسكان مقترح توزيعات الأرباح عن 2017، لتصبح 189.7 مليون جنيه بعد موافقة البنك المركزي المصري على انعقاد الجمعية العامة.



وقررت الجمعية العامة العادية للبنك، مطلع الأسبوع الجاري، عدم الموافقة على توزيعات المساهمين وإرجاء النظر في توزيعات المساهمين لحين إعادة العرض على البنك المركزي.



يُشار إلى أن البنك حقق أرباحًا بلغت 1.31 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي،مقابل أرباح بلغت 754.8 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.