بورصة مسقط ترتفع 0.4% فى ختام تعاملات اليوم

ارتفعت بورصة مسقط، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وصعد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 4794.61 نقطة، رابحًا 19.33 نقطة.



ودعم الأداء الإيجابي للمؤشر اليوم ارتفاع 15 سهمًا، 8 منها بالقطاع المالي، و5 أخرى صناعية.



وساهم في ارتفاع المؤشر اليوم، صعود القطاع المالي، بنسبة 0.52%، وتصدر عمان والإمارات الرابحان اليوم بنسبة 4.07%، وصعد إتش إس بي سي 1.96%.



كما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 0.23%، بدعم سهم صناعة مواد البناء المرتفع 3.57%، وصعد جلفار للهندسة 1.87%.



وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر قطاع الخدمات وحيدًا بنسبة 0.53%، بضغط 5 أسهم، وتقدم النفط العمانية المتراجعين بنسبة 9.93%، وانخفض المها للتسويق 6.58%، وتراجع كذلك الغاز الوطنية 2.43%.



وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 29.08 مليون سهم، مقابل 37.77 مليون سهم بالجلسة الماضية، كما انخفضت قيمة التداولات إلى 4.98 مليون ريال، مقابل 6.08 مليون ريال بجلسة أمس الثلاثاء.