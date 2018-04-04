عروض للخيالة والكلاب البوليسية فى حفل الأيتام بأكاديمية الشرطة.. «صور»

قدم رجال أكاديمية الشرطة فقرات رياضية، خلال الاحتفال بيوم اليتيم، الذي أقيم، اليوم الأربعاء، بمقر الأكاديمية، برعاية للواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية.



وقدم رجال الخيالة عددًا من العروض في ميدان الفروسية، وشهد أيضا الحفل تقديم إدارة تدريب الكلاب البوليسية عددًا من العروض التي نالت إعجاب الطفال.



شارك فى الحفل اللواء أحمد العمرى، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وقيادات وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة، ولفيف من أطفال دور الأيتام.



وجاء من أبرز الحضور اللواء أيمن شريف، مستشار الرئيس، والشيخ أسامة الأزهرى، مستشار الرئيس للشؤون الدينية، واللواء هشام يحيى، مدير كلية الشرطة، واللواء أحمد سراج الدين، الفنان أحمد بدير، واللواء صبرى الجمال، اللواء ممدوح شاهين، والعميد عادل كبسة، والعميد دمتور خالد عبد الجواد، والدكتورة أمل عبد الرحمن، والعميد دكتور نضال يوسف، والعميد أحمد جلال، والعميد شريف زهير، واللواء عصام عبد الفتاح.



جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بتوثيق جسور التواصل المجتمعي وتعزيز المبادارات الإنسانية والاهتمام بالمناسبة الوطنية، وتعظيم دورها.