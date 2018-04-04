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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:10 م

روسيا تطالب باعتذار بريطانى بعد براءتها من محاولة قتل «سكريبال»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء أحمد
dostor.org/2116876

طالب الكرملين باعتذار بريطانيا رسميًا، بعد أن أعلن المختبر البريطانى المتخصص فى تحليل المادة المستخدمة لتسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجي سكريبال، والذي أكد أنه لا يملك دليلا مؤكدا ضد روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين إن بريطانيا لن تتأكد بأى حال من الأحوال من تورط روسيا في الأمر، ومن المستحيل أن تتأكد، مضيفًا أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، ورئيسة الوزراء تيريزا ماى اتهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحاولة قتل الجاسوس الروسى، وعليهما الآن مواجهة زملائهم فى الاتحاد الأوروبي وتقديم اعتذارات لروسيا.

وكان المختبر البريطاني قد أكد أنه لا يملك دليلا حول مصدر المادة المسممة، وذلك قبل ساعات قليلة من اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي طالبت به موسكو.

وقال رئيس المختبر العسكري البريطاني جاري آيتكنهيد، إن الغاز المستخدم هو "نوفيتشوك" وهو غاز أعصاب عسكري، ولكن لم يتم التأكد من تحديد مصدر الدولة المُنتجة له، فهذا الغاز يتطلب أساليب متطورة للغاية من أجل تصنيعه، ولا يمكن تصنيعه إلا من قِبل مؤسسات تابعة للدولة.

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