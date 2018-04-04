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اقتصاد
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:10 م

«المالية»: 261 مليار جنيه إجمالى خدمة الدين الحكومى خلال 5 أشهر

وزارة المالية
وزارة المالية
راندا التوني
dostor.org/2116875

كشف تقرير لوزارة المالية، عن وصول إجمالي خدمة الدين الحكومي، خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2017 إلى 261.150 مليار جنيه.

وأوضح التقرير، أن إجمالي الفوائد المسددة خلال الفترة بلغت 150.6 مليار جنيه، وسجلت فوائد الدين المحلي 140.7 مليار جنيه، وفوائد الدين الخارجي 9.964 مليار جنيه، وبلغ إجمالي أقساط الدين المسددة خلال الفترة إلى 110.459 مليار جنيه منها 95.6 مليار جنيه أقساط دين محلي، و14.7 مليار جنيه أقساط دين خارجي.

فيما بلغ صافي مدفوعات الفوائد 149.8 مليار جنيه، منها 139.9 مليار جنيه داخلي، و9.9 مليار جنيه خارجي.

وأرجع التقرير الزيادة في إجمالي خدمة الدين الحكومي إلى الزيادة في سداد الاقساط المحلية بنهاية العام المالي 20142015 في ضوء زيادة إهلاك سندات الخزانة بنحو 100 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق.

يأتي ذلك في ظل إعلان وزير المالية وصول إجمالي خدمة الدين إلى 438 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 20172018، ومن المتوقع أن يصل إلى 540 مليار جنيه خلال العام المقبل 540 مليار جنيه.

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