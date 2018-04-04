وزير الاتصالات البيلاروسى يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، سيرجيه بوبكوف وزير الاتصالات والتكنولوجيا البيلاروسى، عقب زيارة استغرقت عدة أيام، التقى خلالها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات.



وكان شريف إسماعيل أكد أهمية وضع مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين موضع التنفيذ، والعمل على زيادة التواصل بين مجتمع رجال الأعمال والمشاركة في جميع الفعاليات، بما يسهم في زيادة التعاون، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.



تم إنهاء إجراءات سفر وزير الاتصالات البيلاروسى والوفد المرافق له بصالة كبار الزوار بمبنى الركاب رقم 1.