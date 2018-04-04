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سياسي
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:09 م

نائب: وزير التنمية المحلية تجاوز حدوده ويجب محاسبته

اللواء أبو بكر الجندي،
اللواء أبو بكر الجندي،
سعيدة عامر
dostor.org/2116873

أكد النائب بكر أبوغريب، عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين بالجيزة، أن اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، تجاوز كل حدود الأدب واللياقة مع النواب.

وقال "أبو غريب"  في تصريحات له: إنه "خلال عقد الجلسات العامة للبرلمان يوم الإثنين الماضي، تحدث له أحد النواب أنه عندما ذهب لمقابلة وزير التنمية المحلية، وحدثه عن وجود تعيينات في بعض الإدارات التي لها علاقة بالوزارة، وضع "الحذاء" على مكتبه وهدد به النائب، وهو ما يعد استهانة بالعمل البرلمانى، والأعضاء".

وأضاف: أن "النائب صاحب الواقعة رفض التحدث بها للإعلام، لعدم حدوث إثارة خاصة قبل الانتخابات الرئاسية"، مؤكدًا: أن "تلك الواقعة تسببت فى غضب كبير بين النواب".

وشدد على ضرورة إقالة وزير التنمية المحلية، مشيرًا إلى أنه يسيئ للحكومة بشكل كبير، وأن محاسبته حق أصيل لأعضاء البرلمان.

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