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الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:09 م

«أمن القاهرة» تكشف غموض مقتل «عامل المرج»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2116872

تمكنت الأجهزة الأمينة بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات مقتل عامل بمطعم، إثر جرح نافذ، وتبين أن زوجته وراء ارتكاب الجريمة.

واعترفت الزوجة بتسديد طعنة لزوجها أثناء تشاجرهما، بسبب رفضه سداد مبلغ مالى كان قد اقترضه من شقيقتها، فتم ضبطها، وإحالتها للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من مستشفى المطرية العام، باستقبالها «أيم.أ.ع»، 32 سنة، عامل بمطعم، توفى إثر اصابته بجرح نافذ بالفخذ المنى، وتم حجزه بثلاجة المستشفى.

انتقل رجال المباحث، وبسؤال زوجته «نسرين.ع.س»، 24 سنة، موظفة، ادعت قيام مجهولين بالتعدى عليه بالضرب والأسلحة البيضاء محدثين ما به من إصابات التى أدت إلى وفاته بتحريض من زوجها السابق «عبد الناصر.ص.ع» 35 سنة، صاحب فرن، بسبب خلافات سابقة بينهم.

من خلال التحريات لم يستدل على صحة ما جاء بأقوال زوجة المجنى عليه، وأنها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما، وبتطوير مناقشتها وتضييق الخناق عليها اعترفت بارتكاب الواقعة، وقررت أنه نظرًا لكون المجنى عليه مدين بمبلغ مالى لشقيقتها وتهربه من سداد المديونية، حدثت مشادة كلامية بينهما حال مطالبته برد المبلغ، تطورت إلى مشاجرة تعدت خلالها عليه بسلاح أبيض «سكين» محدثة إصابته التي أدت إلى وفاته، وأقرت بادعائها بقيام مجهولين بإحداث إصابته خشية ضبطها.

كما تم بإرشادها ضبط السكين المستخدم في ارتكاب الواقعة بمحل ارتكابها بمسكنيهما، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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