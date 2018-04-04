21 ساعة تصويرًا لأبطال «خط ساخن» للانتهاء منه قبل رمضان

رفع المخرج حسني صالح من معدلات تصوير مسلسل «خط ساخن» حيث وصلت إلى 21 ساعة باليوم لانجاز العمل الذى يتبقى له ما يقرب من 10 أيام للانتهاء من تصوير مشاهده كاملة قبل حلول شهر رمضان المبارك.



ويتفاوض المنتج أحمد الجابري حاليًا مع عدد من القنوات الفضائية لبيع حق عرض المسلسل المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.



وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق، ويتناول واحدة من أهم القضايا الاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري في الآونة الأخيرة، ومنها تزايد حالات الانتحار، حيث تقوم شخصية «عالية» والتي تلعب دورها النجمة السورية سولاف فواخرجي بالاهتمام بحالات المرضى الذين يفكرون في الانتحار، إلا أن ذلك يورطها في جريمة قتل ويحقق معها ضابط الشرطة هيثم نجم ضمن أحداث العمل.



«خط ساخن» بطولة حسين فهمي، سولاف فواخرجي، نضال الشافعي، سهر الصايغ، سميرة عبدالعزيز صلاح عبدالله، هيثم نجم، محمود الجابري وميدو فايد، إخراج حسني صالح، تأليف فوزية حسين، إنتاج الجابري.



