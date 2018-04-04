بورصة دبى تتراجع 0.3% فى ختام جلسة اليوم

تراجعت بورصة دبي المالية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوي 3091.15 نقطة.



وتصدر التراجعات قطاع السلع بنسبة 2.9%، مع هبوط أسهم دي إكس بي بواقع 3.2% ليصل إلى 0.454 درهم، كما انخفض قطاع الاستثمار 1.35% مع تراجع سهم الخليجية للاستثمارات العامة 2.4% لـ 0.323 درهم، ودبي للاستثمار 1.87% بالغا 2.1 درهم.



وانخفض قطاع النقل 0.6% مع تراجع سهم أرامكس 1.4% بالغا 4.2 درهم، والخدمات 0.28% مع تراجع تبريد 1.84% بالغا 1.6 درهم.



وانخفض قطاع العقارات 0.27% مع تراجع سهم الاتحاد العقارية 1.12% بالغا 0.879 درهم، وإعمار وداماك بنسبة 0.53% و0.33% على التوالي.



وفي المقابل، حقق قطاع الاتصالات ارتفاعًا اليوم بنحو 0.2%؛ بدعم من صعود سهم دو بالنسبة ذاتها، والبنوك 0.15% مع ارتفاع سهم الإمارات دبي الوطني 0.47% بالغا 10.65 درهم.



وارتفعت أحجام التداول اليوم إلى 96.53 مليون سهم مقابل 72.09 مليون سهم، مقارنة بـالجلسة الماضية، كما ارتفعت السيولة إلى 156.62 مليون درهم مقارنة بــ 123.68 مليون درهم، عبر تنفيذ ألف صفقة.



وتصدر قائمة الأحجام سهم دي إكس بي بنحو 14 مليون سهم، فيما جاء على رأس قائمة القيم سهم إعمار العقارية بسيولة 41.49 مليون درهم.