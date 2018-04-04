القاهرة : الأربعاء 04 أبريل 2018
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حوادث
الأربعاء 04/أبريل/2018 - 01:06 م

إصابة معاون مباحث مركز ملوى أثناء مأمورية بإحدى القرى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2116868

أصيب معاون مباحث مركز ملوى جنوب محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، بعد سقوطه على الأرض، فى أثناء قيامة بمأمورية أمنية بقرية الريرمون التابعة لمركز ملوى، تنفيذًا لقرار النيابة العامة، ونقله لمستشفى ملوى العام، التي قررت تحويله لمستشفى الشرطة بأسيوط.

كان اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من العميد عصام جمال مأمور مركز شرطة ملوي، بإصابة النقيب محمد محمود أحمد، معاون مباحث مركز شرطة ملوى بكسر بالركبة وتمزق بالرباط الصليبي بعد سقوطه من مكان مرتفع وارتطامه بالأرض أثناء مرافقة قوة أمنية كانت في مهمة بقرية الريرمون تنفيذًا لقرار نيابة مركز ملوى.

تم نقل معاون المباحث لمستشفى ملوى العام، حيث قرر المستشفى تحويله إلى مستشفى الشرطة بأسيوط بسيارة إسعاف مجهزة ورافقه الدكتور إسحق إبراهيم فارس.

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