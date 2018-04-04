هبوط مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات

دفعت المبيعات المكثفة للمؤسسات المالية والأجنبية والمصريين الأفراد والعرب، أسهم البورصة لهبوط حاد لدى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، الأمر الذى ساهم فى تقليص المؤشرات لمكاسبها الصباحية، فيما اتجهت المؤشرات الثانوية للهبوط.



وخسر مؤشر "إى جي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة نحو 23. 0% من قيمته تعادل نقطتين خسارة، ليسجل مستوى 872 نقطة، فيما قلص المؤشر الرئيسي للسوق" إى جي إكس 30" مكاسبة من من 289 نقطة بالمستهل إلى 115 نقطة فقط، ليسجل مستوى 17608 نقطة، في الوقت الذى قلص فيه المؤشر الأوسع نطاقًا "إي جى إكس100" مكاسبه من 15 نقطة صباحًا إلى 5.4 نقطة بالمتتصف، ليسجل مستوى 2262 نقطة.